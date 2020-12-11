Новорожденную, которую сразу поместили в специальный кувез, забрала подоспевшая к тому моменту неонатальная реанимационная бригада Екатеринбургского клинического перинатального центра, врачи которого уже третью неделю выхаживают недоношенную малышку. Фото: СОКБ № 1

В Екатеринбурге врачи Областной больницы № 1 совершили настоящее чудо – спасли роженицу с инсультом и сохранили жизнь ее ребенку. 18 ноября по пути в женскую консультацию у 34-летней жительницы Полевского произошел геморрагический инсульт. Но к счастью, прохожие быстро вызвали скорую. После проведения магнитно-резонансной томографии стало понятно, что у пациентки произошел разрыв артериальной аневризмы.

Врачи оказались в сложной ситуации, так как нельзя было искусственно вызывать роды.

Операция проходила в два этапа. Фото: СОКБ № 1

- После коллегиального обсуждения было принято следующее решение: сначала под наркозом провести родоразрешение путем кесарева сечения, и следом – операцию по закупорке разорвавшейся аневризмы, – рассказал участвовавший в операции завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев.

Первый этап операции выполнила бригада акушеров-гинекологов. Слаженность и оперативность действий команды специалистов позволила спасти женщину и дать жизнь девочке, которая появилась на свет немного раньше положенного срока.

После родов рентгенохирурги закрыли разорвавшуюся аневризму специальными спиралями.

- Девочке в неотложном порядке была оказана необходимая медицинская помощь, в частности – респираторная поддержка, которую она получала на протяжении четырех суток. Когда малышка смогла дышать самостоятельно, её перевели в отделение патологии новорожденных №1, где сейчас она находится уже вместе с мамой и продолжает получать всю необходимую помощь, – пояснила заместитель главврача ЕКПЦ по медицинской части Ольга Ксенофонтова.

Из-за разрыва артериальной аневризмы (патологически расширенного участка сосуда) головного мозга у женщины произошёл геморрагический инсульт. Фото: СОКБ № 1

После выписки молодая мама сразу отправилась в Екатеринбургский клинический перинатальный центр, где теперь уже вместе с дочерью ждет, когда им можно будет отправиться домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)