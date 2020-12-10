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Общество

Уральские буддисты обратились за помощью к Евгению Куйвашеву

Представители общины попросили губернатора закрепить за комплексом Шедруб Линг официальный статус религиозного сооружения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Буддисты не хотят покидать монастырь, не смотря на начавшиеся вблизи работы по добыче руды

Буддисты не хотят покидать монастырь, не смотря на начавшиеся вблизи работы по добыче руды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буддисты из общины на горе Качканар написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором озвучили несколько просьб, касающихся нахождения людей в комплексе Шедруб Линг. Ранее представители общины нарушили соглашение с руководством Качканарского горно-обогатительного комбината (ЕВРАЗ) и отказались покидать монастырь, уйти из которого должны были из-за начавшихся рядом работ по добыче руды.

- Соглашение о порядке посещения построек на горе Качканар было подписано тремя сторонами, в том числе лидерами общины. Изменение его условий невозможно, так как на месторождении железной руды, согласно выданной государством лицензии, уже ведутся горные работы, - сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Как рассказали промышленники, нахождение людей в промышленной зоне, где ведутся взрывные работы, небезопасно. Но тем не менее общине разрешено находиться на горе в пятницу после 12.00, а также в субботу и воскресенье. Также соглашением утвержден список религиозных праздников, предложенный самими жителями общины.

Но буддисты настаивают на том, что община Шедруб Линга столкнулась с противодействием со стороны представителей управления ЕВРАЗ КГОК и просят губернатора оказать содействие в компромиссном разрешения ситуации.

Общине разрешено находиться на горе в пятницу после 12.00, а также в субботу и воскресенье

Общине разрешено находиться на горе в пятницу после 12.00, а также в субботу и воскресенье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В открытом письме представители общины просят обеспечить возможность дежурства в Шедруб Линге с постоянным доступом ограниченному числу буддистов. Также они хотят, чтобы комплекс признали религиозным сооружение и разрешили посещать его туристам и паломникам не только в выходные.

- Для бесконфликтного соседства Шедруб Линга и ЕВРАЗ КГОК нет неразрешимых препятствий. Первая очередь СКМ [Собственно-Качканарском месторождении – прим.ред.] находится на безопасном расстоянии, это подтверждает уже произведенный взрыв 26.11.2020, никаких разрушений/падения камней на участке религиозного комплекса не зафиксировано, - сообщается в письме.

По словам буддистов, когда карьер приблизится на опасные 500 метров, дежурные из участников общины будут в соответствии с графиком работ отходить на безопасное расстояние на время взрывов, как это всегда делают работники карьеров на КГОК.

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