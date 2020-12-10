Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 декабря 2020 года

Многие больницы Урала перепрофилировали под ковидарии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 208 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Североуральска, Серова, Дегтярска, Камышлова, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и других населенных пунктов.

Общее число зараженных уральцев с начала пандемии составило 50 168 человек, из которых 42 426 случаев COVID-19 закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 396 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 10 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояний 597 пациентов с коронавирусом в Свердловской области оценивается как тяжелое, 335 из них размещены в палатах реанимации, 230 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 1 162 человека.

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