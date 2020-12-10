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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 декабря 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Многие больницы Урала перепрофилировали под ковидарии

Многие больницы Урала перепрофилировали под ковидарии

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 208 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Североуральска, Серова, Дегтярска, Камышлова, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и других населенных пунктов.

Общее число зараженных уральцев с начала пандемии составило 50 168 человек, из которых 42 426 случаев COVID-19 закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 396 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 10 декабря 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 10 декабря 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояний 597 пациентов с коронавирусом в Свердловской области оценивается как тяжелое, 335 из них размещены в палатах реанимации, 230 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 1 162 человека.

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