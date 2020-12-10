По словам Риммы Каторгиной, убийцы очень настойчиво просили Ксению о встрече Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Ксении Каторгиной не будет участвовать в судебных прениях. После дачи показаний Римма Каторгина покинула зал Свердловского областного суда. Перед ее уходом судья Александр Ладин спросил пенсионерку, какое наказание она бы хотел для убийц дочери.

- На маленькую девочку напали три человека! Считаю, что суд должен вынести самое строгое наказание из возможных, - сказала Римма Каторгина.

Также все обвиняемые попросили у нее прощения за убийство Ксении

- Римма Валентиновна, я хочу попросить у вас прощения за причиненную боль вам. Наберитесь в себе сил и простите нас как человек и мать. Искренне прошу простить нас за содеянное. Примите наши искренние соболезнования. Я искренне прошу у вас как у матери прошение. Простите, если найдете силы, - сказала Екатерина Меньшикова.

Помимо убийства на счету банды разбой, похищение человека, угон и мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь Михаил Федорович заявил о готовности возместить семье Ксении пять миллионов рублей.

- Римма Валентиновна, выражаю вам всю скорбь и утраты. Я сам знаю, что это такое. В 8 лет у меня брат умер, потом брата посадили на 25 лет. Недавно я потерял маму. Да, я был готов убить Ксению, а моя супруга Меньшикова была беременна. Я готов компенсировать вам, - заявил Михаил Федорович.

- Римма Валентиновна, я искренне прошу у вас прощения. Простите меня, - кратко сказал Марат Ахметвалиев.

Своими выступлениями Михаил Федорович второй день подряд превращает суд в шапито Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Каторгина была убита 10 октября 2019 года. Девушка надеялась продать внедорожник Audi Q5, чтобы оплатить ипотеку. На встречу под видом покупателей пришла банда из Челябинской области. Ксению зарезали на заднем сиденье машины, а труп скинули в колодец на окраине Уралмаша.

Кроме убийства троицу обвиняют в разбое, похищении человека и мошенничестве. За сутки до убийства они пытали мать Екатерины Меньшиковой, выбивая из нее деньги.

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