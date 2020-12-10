«Обманутых пайщиков более 2500 человек»: жители Каменска-Уральского записали видеообращение к Владимиру Путину

В обращении жители Каменска-Уральского отметили, что пострадавших более 2500 человек. Фото: кадр с видеозаписи, опубликованной в youtube.com на канале "Обманутые пайщики КПК УР СОДЕЙСТВИЕ"

Жители Свердловской области уже начали отправлять свои вопросы на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Она пройдет 17 декабря. Причем в этом году впервые вопросы на нее принимаются не только от журналистов, но и от всех граждан России.

Так, в Каменске-Уральском жители записали видеообращение, в котором пожаловались на кредитный потребительский кооператив «Содействие». Они сказали, что в 2019 году пайщики кооператива перестали получать свои деньги, вложенные в кооператив. А затем тот и вовсе закрылся.

- У нас похитили более полумиллиарда рублей. Обманутых пайщиков более 2500 человек, - сказала в видеообращении Ирина Леснова, одна из пайщиц. - Мы прошли все круги ада. Все инстанции, обращения в суды, встречались с муниципальной властью города Каменска-Уральского, с правоохранительными органами, прокурором города… обращались к депутатам государственной Думы, неоднократно обращались в Следственный комитет России и в приемную президента.

Как отметили пайщики, эти обращения не возымели эффекта, из-за чего пострадавшие вынуждены выходить на улицы города с плакатами.

- Просим помочь в решении данного вопроса, просим вас дать поручение и направить в наш город Каменск-Уральский Свердловской области следственную группу для проведения объективного тщательного расследования хищения денежных средств у населения, - добавляет Ирина. - Воры и мошенники и все руководство КПК УР «Содействие» ходят на свободе и чувствуют свою безнаказанность в то время, когда многие пожилые люди уходят из жизни по болезни, обострившейся на фоне огромного стресса… Владимир Владимирович, просим вас принять личное участие в решении проблемы обманутых пайщиков потребительских кооперативов. А также просим вас направить представителя в наш город для встречи с народом, с обманутыми пайщиками. Только в данном случае дело может сдвинуться с мертвой точки.

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