«Пока летишь, Новый год наступает несколько раз»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, рассказал о планах на праздники

Герой России, пилот Дамир Юсупов. Фото: Марина Молдавская

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В связи с этим всех уральцев, которые были награждены медалью Герой Российской Федерации, пригласили сегодня в полномочное представительство президента в УрФО. Среди них был и пилот Дамир Юсупов, который 16 августа 2019 года успешно посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой.

- На встрече мы обсуждали, как возродить патриотическое воспитание, которое было в Советском Союзе, - поделился Дамир Юсупов. - В то время были октябрята, пионеры, было комсомольское движение. Воспитывалась любовь к отчизне, к Родине – ценности, которым сейчас уделяется мало внимания. Поэтому речь шла о том, чтобы возрождать эти мероприятия и привлекать молодежь.

Дамир Юсупов (слева) и Владимир Шарпатов, знаменитый командир Ил-76, который в 1995 году был захвачен в Кандагаре. По мотивам истории побега экипажа из плена в 2010 году вышел фильм «Кандагар». Фото: Марина Молдавская

Сейчас Дамир Юсупов продолжает пилотировать пассажирские самолеты. Например, в мае он был за штурвалом авиасудна, которое вывозило с Мальты и Ларнаки российских туристов, застрявших там из-за пандемии коронавируса. На вопрос о том, сильно ли изменилась его жизнь после случая на кукурузном поле, он, как и прежде скромно, отвечает:

- Немного поменялась. Сейчас уже нормализовалась.

Поделился Дамир Юсупов и своими планами на предстоящий Новый год. Его он встретит или дома, или на работе – в зависимости от того, как будут распланированы полеты.

- Пока летишь, Новый год наступает несколько раз, ведь ты несколько раз пересекаешь часовые пояса, - говорит Дамир Юсупов. - Мне так уже приходилось в полете Новый год встречать. Порой, если облачности нет, то внизу в городах видно салют.

16 августа 2019 года, самолет, который пилотировал Дамир Юсупов, столкнулся со стаей птиц и начал терять высоту. Благодаря действиям экипажа, он благополучно приземлился на кукурузном поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звание «Герой Российской Федерации» Дамир Юсупов получил за мужество и героизм, которые он проявил при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. В середине августа 2019 года, самолет А-321, который он пилотировал, вылетел из Москвы.

Он должен был направиться в Симферополь, однако птицы, обитавшие рядом с взлетно-посадочной полосой, помешали этому. Одна из стай попала в оба двигателя, из-за чего вскоре после взлета самолет стал стремительно терять высоту. Лишь благодаря хладнокровию Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, его удалось успешно посадить на кукурузном поле под Москвой. Все 233 человека, бывших тогда на борту, выжили.

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