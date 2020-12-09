Чкаловский суд признал Рената Сафиуллина виновным и назначил ему 11 лет в колонии строгого режима. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по уголовному делу 50-летнего водителя из Екатеринбурга Рената Сафиуллина. В августе его признали виновным в убийстве соседа Константина Кабака и покушении на убийство жены Виктории (имя женщины изменено - прим.ред.).

Сам Сафиуллин объяснял следователям расправу над приятелем тем, что, якобы, тот крутил роман с его супругой. Согласно показаниям Рената, в день трагедии он пригласил Константина к себе домой выпить, чтобы отблагодарить за помощь в починке машины.

Во время застолья Сафиуллин спросил Кабака о странных сообщениях, которые видел в телефоне Виктории. Разговор быстро превратился в перепалку, которую быстро прервала жена Рената.

- У нас любовь, и уже давно. Привыкай, - внезапно сказала женщина.

Виктория чудом выжила после нападения мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя несколько минут Сафиуллин увидел, как пара целуется на балконе. Не выдержав обиды, молодой отец попытался покончить с собой. Но попытку суицида заметила Виктория и врачи скорой успели спасти Ренату жизнь.

Раненного мужчину доставили в приемный покой больницы № 24, но дежурный хирург не успел спуститься вниз, как Сафиуллин сбежал. Меньше часа прошло, как он вернулся в квартиру и схватился за нож. У его соседа не было шансов выжить.

- По версии следствия, Ренат Сафиуллин схватил нож и нанес Константину Кабаку удар в область сердца. Мужчина пытался оказать сопротивление, но от полученной травмы скончался на месте. Кроме этого его второй жертвой едва не стала жена – ей он нанес восемь ударов, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Мужчина был задержан по горячим следам, он полностью признал вину, - рассказывала «Комсомолке» старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Вера Клементьева.

Сейчас дочке Рената 10 лет, но, вероятно, он еще не скоро встретится с ней. Фото: СОЦСЕТИ

Чкаловский суд признал Рената Сафиуллина виновным и назначил ему 11 лет в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы. Областной суд рассмотрит апелляцию 15 декабря.