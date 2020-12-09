Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 декабря 2020 года

За сутки медики выписали из больниц 386 пациентов, справившихся с болезнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 385 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 187 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи зарегистрированы в Серове, Среднеуральске, Ревде, Невьянске, Нижнем Тагиле, Березовском, Качканара, Асбеста и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 49 776 человек. Из них за это время 42 030 человек полностью вылечились от инфекции. Только за сутки медики выписали из больниц 386 пациентов, справившихся с болезнью.

Динамика распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Из тех, кто продолжает бороться с инфекцией, состояние 624 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 339 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 225 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки от коронавируса в регионе скончались 15 человек. Общее число смертей от COVID-19 достигло 1 148.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

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