С 2021 года в Екатеринбурге трамвайные пути на 12 улицах начнут отделять от дороги бортовым камнем

Еще два трамвайных маршрута обособят разметкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2023 году в Екатеринбурге планируют организовать выделенные полосы для общественного транспорта. По задумке, благодаря этому значительно увеличится скорость движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Выделенные полосы для автобусов и маршруток в течение трех лет появятся на отрезках 39 улиц города. В 2021-м, например, их сделают на улицах Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Щербакова, Крауля, Репина, Малышева, проспекте Космонавтов, улицах Бакинских комиссаров и Щорса.

К 2023 году в Екатеринбурге отменят 26 автобусных, 8 троллейбусных и 8 трамвайных маршрутов. Большинство из них просто переименуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же до трамваев, то бортовой камень в течение следующих трех лет установят вдоль трамвайных путей на проспекте Ленина, улицах Луначарского, Донской, Викулова, Куйбышева, Победы, Малышева, Старых большевиков, Челюскинцев, Гагарина, Белореченской и 8 Марта. А на улицах Энтузиастов и Радищева пути обособят с помощью разметки.

Также к 2023 году в Екатеринбурге исчезнет 26 автобусных маршрутов, 8 троллейбусных и 8 трамвайных. К примеру, уже в следующем году с 1 июля будут отменены автобусы № 4,5,9,10,11,11М,17, 18, 19, 21, 22, 29, 32, 45, 56, 56б, 59, 64, 08, 011, 018, 021, 039, 045, 059 и 060.

А среди троллейбусов в 2021 году с 1 августа исчезнут маршруты № 13 и 16. Что же до трамваев, то их отменять начнут только в 2023 году.

В следующие три года в Екатеринбурге появится несколько километров выделенных полос для общественного транспорта Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Впрочем, отменой это можно назвать лишь условной, так как многие маршруты просто будут переименованы. Например, автобус №19 «Поликлиника (Химмаш)» - площадь 1905 года» следующем летом будет ездить под номером 36. А автобус №012 «7 Ключей – ст. Шарташ» станет возить пассажиров под номером 56.

Это продолжение транспортной реформы, новую версию которой в мэрии представили в сентябре. К 2023 году в Екатеринбурге также должен появиться новый тарифный план, по которому уже не надо будет платить при пересадке с одного транспорта на другой.

Новая версия транспортной реформы Екатеринбурга рассчитана до 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того власти города планируют изменить структуру и топологию маршрутной сети и связать отдаленные территории с центром. Например, в сентябре в мэрии говорили, что в течение трех лет Академический микрорайон с центром Екатеринбурга свяжет трамвайная линия. Из конца в конец по ней можно будет проехать за 22 минуты. Аналогично из Компрессорного до центра благодаря экспресс-автобусу можно будет добраться за 22 минуты.

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Екатеринбурга Администрация Екатеринбурга вновь решила внести большие изменения в работу общественного транспорта города. Правда, ее сотрудники отмечают, что в этот раз речь идет «не о революции, как в 2017-м хотели сделать, а об эволюции». (Подробнее)