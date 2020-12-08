Первая частная детская поликлиника Екатеринбурга отметила юбилей

Получился яркий праздник с необычными гостями.

В честь своего десятого дня рождения детская поликлиника устроила настоящий праздник. Гостей собирали на площадке перед зданием на Шейнкмана, 73. Среди гостей- маленькие пациенты. А еще необычные звери: доктор Лева, символ ХК «Автомобилист» лось Автик, лис Майк баскетбольного клуба УГМК, кот Филармоник из детской филармонии, Полосатый кот из одноименной детской изостудии и профессор Гуня из Гуманитарного университета и многие другие.

Были и подарки, и угощения. Гостей накормили вкусными булочками, полезным гематогеном. А в подарок гости получили воздушные шары.

А теперь немного о самой имениннице. Детская поликлиника «УГМК-Здоровье» начала работать 10 лет назад. Тогда в ней было всего 8 врачей и 4 медсестры. Сегодня это 200 врачей 39 специальностей, в том числе, редчайших не только для Урала, но и для всей страны – нейропсихолог, эпилептолог, детский гематолог, психиатр, иммунолог, аллерголог, детский уролог, нейрохирург, мануальный терапевт, остеопат, арт-терапевт и музыкальный терапевт. В поликлинике применяются передовые и инновационные методы диагностики и лечения. А созданный центр когнитивных технологий во многом является уникальным. Здесь получают помощь дети с неврологическими проблемами и нарушениями поведения.

10 ЛЕТ РАБОТЫ В ЦИФРАХ: