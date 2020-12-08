На что потратят бюджет Свердловской области в 2021 году и когда сократится до минимума его дефицит

Обсуждение региональной казны на заседании Заксобрания. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

8 декабря 2020 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной во втором и третьем чтении приняли закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ко второму чтению параметры региональной казны на будущий год были уточнены: доходы и расходы бюджета выросли на 19,1 миллиарда рублей, из которых 16,6 миллиарда рублей - это целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета. Еще 2,5 миллиарда рублей поступят в бюджет в 2021 году из госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Доходы бюджета Свердловской области в 2021 году составят 278,2 миллиарда рублей, расходы – 318,8 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит региональной казны составил 40,6 миллиарда рублей, в 2022 году он снизится до 12,5 миллиарда рублей, а в 2023 году – до 9,7 миллиарда рулей.

- При определении направлений расходования бюджетных средств мы руководствовались принципом максимально взвешенного подхода к решению существующих проблем. Главные приоритеты – исполнение основных социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона, - говорит председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Итак, на что потратят бюджета Свердловской области в 2022 году.

1. Планируется строительство и реконструкция 11 зданий школ в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Серове, Красноуфимске, селе Старобухарово Нижнесергинского района, в селе Пристань Артинского района.

2. Расходы на здравоохранение достигнут 29 миллиардов рублей, еще 64 миллиарда рублей выделят из Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

3. На 620 миллионов рублей увеличат объем средств, зарезервированных на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

4. На газификацию населенных пунктов дополнительно выделен 161 миллион рублей, на строительство очистных сооружений – 100 миллионов рублей, на строительство свердловской филармонии – 80 миллионов рублей.

5. Агропромышленный комплекс получит дополнительно 370 миллионов рублей. Это позволит выполнить долгосрочные обязательства в рамках регионального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области».

- Бюджет Свердловской области останется социально ориентированным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития нашего региона, – прокомментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.