Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 декабря 2020 года

Каждый день в Свердловской области фиксируется около 400 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 382 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 187 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижней Салде, Первоуральске, Сухом Логу, Среднеуральске, Каменске-Уральске, Качканаре, Карпинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года на Среднем Урале

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 49 391 человек, из которых полностью справились с вирусом 41 644 человека. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 386 пациентов.

На данный момент состояние 741 человека оценивается как тяжелое, 344 из них расположены в палатах реанимации, 233 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Растет статистика по умершим от COVID-19: за сутки 15 новых случаев смерти, общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 133 человека.

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