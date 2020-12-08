Депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2021 год

Бюджет останется дефицитным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Заксобрания Свердловской области 8 декабря приняли бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По словам народных избранников, главными статьями расходов стали: социальная поддержка граждан, здравоохранение, борьба с коронавирусом и реализация национальных проектов.

Доход региональной казны на будущий год составят 278,2 миллиарда рублей, а расходы 318,8 миллиарда рублей. То есть бюджет останется дефицитным, хотя, по словам чиновников, в ближайшие три года запланировано постепенное снижение дефицита до 9,7 миллиарда рублей.

На социальную политику власти Свердловской области в 2021 году намерены потратить 81,2 миллиарда рублей, на медицину с учетом средств ТФОМС – 93 миллиарда рублей. В регионе сформировали финансовый резерв на профилактику и борьбу с COVID-19. Общая сумма резерва – 620 миллионов рублей.

- Бюджет Свердловской области останется социально ориентированным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития региона, – говорит председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Из федерального бюджета Свердловской области в 2021 году дадут 19,1 миллиарда рублей для реализации федеральных программ. Часть этих денег выплатят на детей в возрасте от 3 до7 лет. Также средства направят на поддержку первичного звена здравоохранения, программы жилищного строительства, ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Из бюджета продолжится финансирование бесплатного горячего питания школьников, оплату классного руководства учителям.

Объем безвозмездных поступлений составит 47,2 миллиарда рублей. Это средства, предоставляемые одним бюджетом другому. Уральских бизнесменов поддержат на 16,2 миллиарда рублей. Муниципалитетам передадут на развитие 25,7 миллиардов рублей.

- Сегодняшняя задача – в первую очередь поддержать людей и, благодаря принятому бюджету, она будет выполнена. С 1 января 2021 года начнется дальнейшая реализация всех социальных обязательств, – отметила заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.