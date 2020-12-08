В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Полевском три человека погибли в пожаре. Как рассказали в МЧС, пламя за считанные секунды охватило частный дом на улице Партизанская, а общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

- В считанные минуты первое пожарное подразделение уже прибыло к месту вызова. На тот момент уже открытым пламенем были охвачены надворные постройки и кровля дома, - отмечают в свердловском главке МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В полиции отметили, что в доме жила парализованная женщина и ее дочь. Также найдено обгоревшее тело мужчины. Одна из возможных причин пожара – замыкание в электропроводке.

- На месте происшествия работают также сыщики уголовного розыска полиции, которые устанавливают личности погибших, опрашивают жителей частного сектора на предмет выяснения образа жизни владельцев дома, а также возможных очевидцев случившейся трагедии. Предварительно известно, что в доме проживали мужчина со своей сожительницей и его парализованная мать, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Следственном комитете отметили, что для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.