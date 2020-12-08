Семье матери двух детей, погибшей от аппендицита в больнице Первоуральска, выплатили 2,1 миллиона

После смерти Екатерины на врача, поставившего неправильный диагноз, завели уголовное дело Фото: соцсети

Семье 29-летней Екатерины Ямщиковой, которая погибла в больнице Первоуральска из-за неправильно поставленного диагноза, выплатили 2,1 миллиона. Деньги выплатили маме, папе, супругу, и двум детям, которые ранее отсудили указанную сумму у Первоуральской городской больницы за моральный вред. Об этом сообщила адвокат Юлия Федотова.

- Сегодня Минфин по Свердловской области выплатил семье погибшей от аппендицита в ГБ Первоуральска Екатерины Ямщиковой 2 100 000 рублей. Цена лени «хирурга»: одна человеческая жизнь, две сироты, вдовец, отец и мать, лишившиеся единственной дочери, братья, оставшиеся без сестры и 2,1 миллиона рублей из бюджета. А стоило всего лишь назначить лапароскопию, а не «спихивать» пациента в другое отделение при банальнейшем аппендиците, - написала Юлия на своей странице в Facebook.

Напомним, что следователи завели уголовное дело после смерти Екатерины. Врача, поставившего неправильный диагноз женщине, обвиняют в халатности. По словам адвоката, дело сейчас все еще находится в производстве. Сама трагедия произошла в марте 2019 года. 29-летняя Екатерина Ямщикова почувствовала сильную боль в районе живота. Также у нее поднялась температура, была рвота и диарея. Женщина вызвала скорую. Фельдшер уверила ее, что это аппендицит и через неделю она станет на ноги. Свердловчанку увезли в городскую больницу Первоуральска, где та попала в руки дежурного хирурга.

- Дежурный хирург должна в течение первых шести часов сделать пациенту лапароскопию, а только потом исключить диагноз аппендицит. Но она этого не сделала, а отправила женщину в отделение гинекологии, где ей не смогли поставить диагноз, - рассказывала ранее адвокат Юлия Федотова.

По словам адвоката, Екатерина мучилась семь дней. Вскрытие показало, что она умерла от гнойного аппендицита.