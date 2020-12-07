Как свердловчанам отправить свой вопрос на пресс-конференцию президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин во время четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдет 17 декабря. Правда, формат ее несколько изменился. Во-первых, увидеть Владимира Путина лично у журналистов не получится, так как пройдет она в режиме видеоконференции – глава государства будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.

Во-вторых, журналисты не будут съезжаться в столицу со всей страны, как это обычно бывало. Иностранных корреспондентов и представителей федеральных СМИ, то есть тех, кто базируется в Москве, соберут в Центре Международной Торговли. Ну а для региональной прессы в каждом федеральном округе будет создана своя площадка с большим экраном и камерами. Одна из них, например, будет находиться в Екатеринбурге.

Еще одно нововведение – так как, опять же из-за коронавируса, «Прямой линии с Владимиром Путиным» в этом году не было, ее решили совместить с пресс-конференцией. Поэтому 17 декабря глава государства будет отвечать не только на вопросы журналистов, но и на вопросы граждан России.

2016 год. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отправить свой вопрос может любой гражданин нашей страны. Сделать это можно двумя способами. Первый – зайти на сайт moskva-putinu.ru, нажать на кнопку «Задать вопрос» и выбрать один из двух вариантов. Так, вопрос можно задать в письменной форме или записать его на видео. Что бы вы не выбрали, вам предложат сначала зарегистрироваться на сайте - указать свои ФИО и контактные данные.

- Зарегистрироваться можно только с помощью российского телефонного номера, - уточняется на сайте.

Впрочем, можно и не регистрироваться, а войти на сайт через свой аккаунт в социальных сетях: вконтакте, facebook или одноклассники.

Чтобы задать вопрос письменно, нужно будет заполнить два поля. В одном – кратко, используя не больше 140 символов, описать суть вопроса. Во втором поле можно уже более детально расписать его, используя 1800 символов. К вопросу также можно приложить пять изображений.

Чтобы записать видео-вопрос, нужно, чтобы к компьютеру были подключены камера и микрофон, иначе сайт вам так и сообщит: «Не удалось получить доступ к камере или микрофону».

Снимок с итоговой пресс-конференции президента в 2019 году. В этом году из-за коронавируса традиция приносить с собой плакаты временно ушла в прошлое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, задать вопрос можно и через свой смартфон, скачав приложение «Москва-Путину». Оно доступно на системах, работающих на Android и IOS. В нем тоже нужно зарегистрироваться, или войти через аккаунт в своих социальных сетях. В остальном все то же самое. На выбор три варианта: «Записать видео», «Отправить видео» и «Написать вопрос». Их будут принимать и обрабатывать волонтеры.

О ЧЕМ СВЕРДЛОВЧАНЕ СПРАШИВАЛИ ПРЕЗИДЕНТА В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ

О разбитой дороге

Четыре года назад жители села Серебрянка под Нижним Тагилом хватались за головы. Дорога, связывавшая их с «большой землей» была в настолько «убитом» состоянии, что ехать по ней было очень сложно и даже опасно. Журналисты «Комсомольской правды», когда попытались проехать, всю дорогу вручную вытаскивали машину из ям и колдобин. В 2016 году о плохом качестве дорожного полотна на пресс-конференции Владимиру Путину рассказал уральский журналист.

– Россияне, где бы они ни жили, не должны быть отрезаны от мира, – ответил тогда глава государства.

После этого из бюджета Свердловской области было выделено 285 миллионов рублей на строительство дороги. Через несколько месяцев дорогу до Серебрянки выровняли.

Долгое время дорога до Серебрянки выглядела вот так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О невыплате зарплаты

В 2017 году рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались президенту на «Прямой линии» на невыплату заработной платы. В прямом эфире вопрос не прозвучал, но Владимир Путин ознакомился с ним позже, после чего в ходе встречи зачитал его главе Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Владелец завода, якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите, - прочитал Владимир Путин. - Зарплату не выплачивают довольно долго. Надо понять, откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям.

Уже на следующий день рабочие стали получать свои деньги, а владельца завода впоследствии судили и лишили свободы на два года. Его признали виновным в мошенничестве, сокрытии денежных средств предприятия и невыплате заработной платы.

О «мусорной реформе» и метро

В 2019 году на «Прямой линии» свердловчане затронули тему «мусорной реформы». Деньги жители платили исправно, а вот вывоз и утилизация отходов происходили с перебоями. В частности, на это главе государства пожаловались жители Верхней Салды.

Сразу после этого губернатор Евгений Куйвашев поручил заместителю министра энергетики и ЖКХ региона съездить в Верхнюю Салду, чтобы разобраться в происходящем. Ситуацией заинтересовалась и прокуратура города.

В том же году, но уже на итоговой пресс-конференции журналистка из Екатеринбурга сказала главе государства, что жители города давно ждут, когда начнется строительство второй ветки метро.

- Екатеринбург очень бурно развивается, - прокомментировал глава государства. - Такие проекты должны реализовываться на деньги региона – но это невозможно. Поэтому надо работать вместе с федеральными властями. В Красноярске начали строить своими силами метро, а потом забросили. Поэтому нужно работать с региональными властями. Такой вид транспорта очень актуален для Екатеринбурга.

Впрочем, пока второй ветки у нас не появилось. Это вопрос не одного года. Но, по словам мэра города Александра Высокинского, работы находятся в стадии проектирования.