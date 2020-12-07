Друзья покойного считают, что в случаях с другими умершими также могла произойти ошибка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе свердловчан шокировала новость: в закрытом городе Новоуральске по ошибке кремировали не того человека. Это произошло из-за того, что в больнице перепутали документы по умершим от коронавируса. Двум семьям выдали тела чужих людей и 58-летнего Владимира Кузьмича Петрова по ошибке кремировали. При этом его родственники собирались предать его тело земле.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» друг усопшего Юрий Чуйков, родственники скончавшегося винят в ошибке ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА». Супруга усопшего считает, что документы на покойных перепутали именно в этой больнице. Кроме того, вопросы у друзей Владимира Кузьмича есть и к ритуальной службе.

Супруга скончавшегося от COVID-19 по имени Эльвира Михайловна написала заявление в прокуратуру (есть в распоряжении редакции).

- 1 декабря 2020 я приехала в Новоуральский похоронный дом, который должен был организовать похороны моего мужа, и сообщила о своем пожелании не сбривать ему усы. 2 декабря мне позвонили сотрудники Новоуральского похоронного дома и сообщили, что мой муж уже побрит (якобы тело поступило к ним уже с таким лицом). 3 декабря я и близкие родственники приехали на похороны Владимира Кузьмича Петрова в Новоуральский похоронный дом и обнаружили, что в гробу, который мы оплатили, и в одежде, которую я привезла для Владимира Иванова, лежит другой человек, - говорится в тексте заявления в прокуратуру.

Женщина просит прокуратуру Новоуральска разобраться в ситуации с подменой трупов.

- Прошу провести расследование и найти моего мужа Иванова Владимира Кузьмича, - указано в тексте заявления в надзорное ведомство.

Как рассказал друг усопшего Юрий Чуйков, он и Эльвира Михайловна не уверены, что Владимира Петрова кремировали.

- В этот день хоронили 10 человек с коронавирусом. Где гарантия, что больница перепутала документы только в нашем случае? Где гарантия, что Владимира именно кремировали? Ведь вторая семья не открывала гроб. Эльвира и я считаем, что нужно провести эксгумацию всех людей, которых похоронили в тот день. Ведь родственники могут впоследствии ходить на могилы к чужим людям, но быть не в курсе этого, - объяснил позицию семьи усопшего Юрий Чуйков.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в прокуратуре Новоуральска, надзорное ведомство начало проверку.

- Обращение поступило. Оно зарегистрировано. Проводится проверка, - уточнили в ведомстве.

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