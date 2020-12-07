На Урале меценаты переведут семьям медиков, погибших от коронавируса, по 200 тысяч рублей

Финансовую помощь получат родные тех врачей, кто погиб во время борьбы за здоровье пациентов с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области родные шести медиков, которые погибли от коронавируса во время выполнения своего врачебного долга, получат финансовую помощь от фонда святой Екатерины. Их семьям перечислят по 200 тысяч рублей.

- В день святой Екатерины фонд подводит определенные итоги своей деятельности и в том числе награждает орденами фонда тех людей, которые совершили героический поступок. В этом году наши герои - это медики, которые борются с пандемией, - прокомментировал Александр Андреев, директор фонда святой Екатерины. - К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь.

Также в фонде отметили, что утром в понедельник во все «красные зоны» больниц Екатеринбурга, где содержатся пациенты с коронавирусом, были доставлены 2100 подарочных наборов для врачей. Они состоят из разных десертов.

Также сегодня врачи, работающие в «красных зонах» получили коробки с десертами. Фото: фонд святой Екатерины

- Наборы дополнят горячее трехразовое питание, которое фонд святой Екатерины ежедневно привозит медикам в 14 больниц Екатеринбурга, - добавляют в фонде.

Ранее учредители фонда оплатили шесть самолетов, которые доставили на Урал средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и медицинское оборудование, а также 30 машин скорой помощи, кислородную станцию и кислородные концентраторы.