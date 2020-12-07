Пенсионерка не хотела сознаваться в преступлении, но после того, как ей показали записи с камер наблюдения, женщина поняла, что отпираться бессмысленно. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 71-летняя пенсионерка убила топором собственного сына. Позже она решила избавиться от следов преступления и вместе с дочерью вынесла тело 46-летнего мужчины на улицу.

В полиции рассказали, как удалось раскрыть это преступление.

- 6 декабря в отдел полиции №14 поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного гражданина. Сотрудниками полиции была установлена личность и место жительства погибшего, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Выяснилось, что в квартире на улице Ульяновской погибший проживал вместе со своей матерью. Полицейские в квартире не нашли видимых следов преступления.

Женщины вынесли тело на ближайший пустырь. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- При опросе мать потерпевшего сначала отрицала свою причастность к произошедшему. Однако после того, как сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер наблюдения, расположенных на подъезде ее дома, женщина признала вину, - уточнили в полиции.

На кадрах видео было отчетливо видно, как две женщины вытаскивают из подъезда тело, завернутое в одеяло. Второй женщиной оказалась дочь 71-летней бабушки.

Пенсионерка призналась сыщикам в преступлении. Она рассказала, что ее сын, который в прошлом был судим за грабеж, вел маргинальный образ жизни и злоупотреблял спиртным. В эти моменты он поднимал на старушку руку. Так произошло и в день убийства. Горе-сын стал требовать у матери денег на водку, а когда женщина отказалась, принялся ее колотить. В итоге пенсионерка взяла в руки топор и несколько раз ударила им своего сына.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга уже предъявил 71-летней женщине обвинение по первой части статьи 105 УК РФ (убийство).

- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Необходимо отметить, что в раскрытии данного преступления следователи и оперативники отталкивались от места обнаружения тела убитого. Изначально какой-либо информации о том, кем является погибший, не имелось, - уточнили в ведомстве.

Также в СК рассказали, что первоначально было не ясно, что место обнаружения тела не соответствует месту преступления.

- Дело в том, что при том характере травм, которые имелись на теле погибшего, должно быть обильное кровотечение. Но крови у трансформаторной будки, где находилось тело, и не имелось, - отметили в СК.

В итоге следственно-оперативная группа пришла к выводу, что тело было откуда-то принесено. Сыщики начали искать возможные следы. При обходе подъездов домов, расположенных недалеко от обнаружения тела убитого, на входе в один из подъездов силовики нашли следы крови. Тогда следователи СКР и оперативники приступили к обходу квартир подъезда. Так им и удалось выйти на квартиру, где произошла трагедия.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Следственном комитете, дочь женщины, которая помогала вынести тело убитого брата, проходит по делу, как свидетель.

- В соответствии с примечанием к статье 316 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. То есть если дочь помогла матери скрывать следы преступления, и они заранее об этом не договаривались, то дочь не подлежит привлечению к ответственности, - рассказали в ведомстве.

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