Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 декабря 2020 года

Главное правило для уральцев - соблюдение мер безопасности: это ношение масок и социальная дистанция в 1,5 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 203 приходятся на столицу Среднего Урала.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Ревде, Серове, Красноуральске, Невьянске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 7 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 49 009 человек, из которых 41 258 пациентов полностью побороли инфекцию. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 388 человек.

Состояние 607 пациентов на сегодняшний день оценивается медиками как тяжелое, из них 336 человек размещены в палатах реанимации, 222 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки зарегистрировано 13 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет на 7 декабря 1 118 человек.

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