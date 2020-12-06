Всего в регионе зафиксировано 48 622 случая Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки заболели коронавирусом 389 человек. По данным регионального оперштаба, больше всего зараженных Covid-19 зафиксировали в Екатеринбурге – 193 случая. Все остальные с подтвержденным диагнозом жители других городов и поселков Свердловской области: Богдановича, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского, Нижней Туры, Первоуральска, посёлка Уральский.

Общее количество случаев коронавируса в Свердловской области достигло отметки 48 622.

- Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжелое, 328 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 785, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 446. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - заявили в оперативном штабе Свердловской области.

По их данным, за сутки скончались 15 человек, итого число смертельных случаев дошло до 1 105. Также за сутки выписали еще 396 человек, за все время пандемии - 40 870 человек.