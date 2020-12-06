Лыжи Антона Шипулина, на которых он взял золото Олимпиады в Сочи-2014, продали за 450 тысяч рублей

На этих лыжах Шипулин взял золото Олимпиады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антона Шипулин продал свои лыжи с автографом почти за 450 тысяч рублей на благотворительном аукционе в Екатеринбурге. Именно на них уральский биатлонист взял золото Олимпиады в Сочи в 2014 году. Спортивный инвентарь выставляли на благотворительном вечере «Екатерининской ассамблеи», который прошел накануне 4 декабря.

- Лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена, ныне депутата Госдумы. Начальная цена – 3000 у.е. Лот достается за 5000 у.е. генеральному директору ООО «Малышева-73» Игорю Заводовскому, - сообщили в пресс-службе «Екатерининской ассамблеи».

Напомним, в столице Урала в пятницу, 4 декабря, прошел ежегодный вечер «Екатерининской ассамблеи». На продажах различных лотов организаторы собрали 65 миллионов рублей. Из них 29,9 миллионов рублей, оставшиеся от сбора средств 2019 года. Все эти деньги пойдут на благотворительность и реализацию социальных проектов.

Лот ушел почти за 450 тысяч рублей. Фото: предоставлено пресс-службой «Екатерининской ассамблеи».

Помимо лыж Антона Шипулина, на аукционе проданы: баночка маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту, а также футболка с автографами сборной России Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.

- В этом году проектом-благополучателем является проект «Здоровье ученика – приоритет школы!» по капитальному ремонту и полному оснащению необходимым оборудованием медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Стоимость проекта оценивается в 16 млн 77 тыс. рублей. Если собранная в ходе аукциона сумма превысит необходимую для ремонта интернате, средства будут для проекта, занявшего второе место - «Социополис» некоммерческой организации «Благое дело» по созданию инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский, - добавили организаторы.