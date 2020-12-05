В Свердловской области выявили еще 398 случаев коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 48 233 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Если в пятницу, 4 декабря, было выявлено 390 новых случаев COVID-19, то в субботу, 5 декабря их зарегистрировано уже 398. Из этого числа 228 новых заболевших - жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 48 233, - уточняют в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью. - Состояние 685 госпитализированных оценивается как тяжелое, 322 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 216 - на аппаратах ИВЛ.

При этом сегодня из больниц выписали еще 405 человек, переболевших COVID-19. Таким образом общее число тех, кто заразился и выздоровел в Свердловской области составляет 40 474.