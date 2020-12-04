На Урале пенсионерка на Audi, чтобы сохранить КАСКО обманула ГИБДД, но осталась без прав с разбитой машиной

На восстановление иномарки Марине Викторовне пришлось потратить 150 тысяч. Страховки она лишилась. Фото: предоставлено героиней публикации

На Урале пенсионерка решила обмануть инспекторов ГИБДД и призналась в ДТП, которого не совершала. На это женщина пошла, чтобы покрыть расходы по ДТП по КАСКО.

Авария, из-за которой пенсионерка оказалась в непростой ситуации, произошла ранним утром 29 августа 2020 года в четыре утра в Каменске-Уральском.

ЗА РУЛЕМ БЫЛ ДРУГ СЕМЬИ

Накануне у Марины Викторовны было застолье. Гости остались с ночевкой, потому что не смогли вызвать такси. А в 6:00 утра женщину разбудил звонок.

- Позвонили из дежурной части полиции. Спросили, где я нахожусь. Я ответила, что дома, а полицейские сказали, что моя машина попала в ДТП, - вздыхает Марина Викторовна. – Я ничего не могла понять. Какое ДТП? Ведь я спала дома.

Полицейские попросили женщину подъехать к дому на Героев Отечества,11. Там была припаркована ее Audi Q5. Женщина многие годы занималась риэлторской деятельностью. В 2016 году она смогла позволить себе купить в кредит новую немецкую иномарку. Покупка тогда обошлась в 2,5 миллиона рублей.

Оставшись без прав, пенсионерка продала Audi. Фото: предоставлено героиней публикации

Адрес, куда полиция попросила приехать Марину Викторовну, был женщине знаком. Там жил ее друг Сергей, который накануне тоже был у нее в гостях. Подъехав к дому, Марина обнаружила свою, но уже разбитую машину. Рядом стоял Сергей и общался с сотрудниками ГИБДД.

Оказалось, что Audi Q5 попала в ДТП. Водитель с места аварии скрылся, а один из пассажиров получил ушибы. Кроме того, ущерб был причинен вазовской «восьмерке».

- За рулем во время аварии был Сергей. В тот вечер он не пил, вот и решил взять ключи от моей машины и развести всех гостей по домам, пока я спала, - вздыхает женщина.

Страховка по КАСКО была оформлена лишь на Марину Викторовну, а ремонт дорогой немецкой иномарки обещал «влететь в копеечку». Поэтому женщина уговорила инспекторов составить документы об аварии так, чтобы из них следовало, что за рулем Audi находилась она. О возможных последствиях этих действий женщина тогда не задумалась.

«ПОПРОСИЛА ГАИШНИКОВ ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ»

- Я объяснила им, что ремонт предстоит дорогой, а в КАСКО вписана только я. Попросила их войти в положение. В итоге они согласились (хотя позже на суде они, естественно, дали другие показания – о том, что никто ни с кем не договаривался). Еще они сказали, что мне нужно сдать тест на алкоголь, ведь была авария. А я ведь пила накануне вечером, - продолжает женщина.

Тест показал, что в выдыхаемом воздухе было 0,18 промилле (при допустимой норме в 0,16). После этого на женщину составили два протокола – о пьяной езде и об оставлении места ДТП.

Женщина поняла, что теперь ее лишат прав и решила признаться в том, кто на самом деле сидел рулем Audi.

Сергей, который был в то утро за рулем иномарки, не раз брал автомобиль Марины Викторовны. Женщина ему доверяла. Поэтому и в тот вечер он взял машину, правда разрешения не спросил.

- Я поворачивал на перекрестке. Ехал около 70 км/час. За пешеходным переходом стояла «восьмерка», - рассказывает Сергей. - Из нее начали выходить люди, но я их не заметил, отвлекся, чтобы ответить на сообщение в телефоне. В итоге я «зацепил» зеркалом девушку. Испугался, что сбил человека, дал круг и поехал к себе домой.

ВАЗ также получил небольшие повреждения. Фото: предоставлено героиней публикации

Эти показания мужчина позже дал и ГИБДД.

- Я написала ходатайство с просьбой провести дополнительное расследование, - говорит Марина Викторовна. - В итоге вновь опросили Сергея и всех пострадавших в ДТП. Вынесли постановление о том, что в отношении меня было прекращено производство. Все это было доставлено в суд.

Но, несмотря на то, что все свидетели и сам Сергей говорили о том, что за рулем сидел он, суд первой, а затем и второй инстанции постановил лишить прав именно пенсионерку.

- В одном случае за то, что я совершила ДТП и скрылась. За это меня лишили прав на год. Плюс на год и девять месяцев меня лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. До сих пор не понимаю, как так могло произойти. Ведь все свидетели и сам Сергей говорили, что за рулем сидела не я. Человек сам говорит «Я – виновен», но нет, прав лишают другого, - недоумевает Марина Викторовна.

С лишением прав пенсионерка не согласна и обратилась к юристу.

- Мировой судья судебного участка №1 Синарского района отнеслась критически к показаниям свидетелей. Также у нас есть постановление Каменского районного суда. Там судья также отметил, что критически относится к показаниям свидетелей, - говорит адвокат женщины Наталья Дронова. – А они говорили, что видели мужчину за рулем иномарки в тот вечер. Кроме того, судья в своем постановлении пишет, что Марина Викторовна ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения и была подвергнута за это административной ответственности. Но в отношении конкретно нее никогда не выносилось протоколов об административной ответственности! Ее автомобилем достаточно часто пользуются третьи лица. Поэтому на ее машину и приходили штрафы за превышение скорости с камер автоматической фиксации нарушений.

В итоге на ремонт дорогой иномарки пенсионерке пришлось потратить около 150 тысяч. КАСКО воспользоваться она не смогла. Сейчас женщина ездит на вазовской "четырнадцатой". Пока постановление суда не вступило в законную силу, ездить за рулем она может. Audi Q5 Марина Викторовна решила продать, ведь есть вероятность того, что она на несколько лет лишится прав.