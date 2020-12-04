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Важное мероприятие для специалистов индустрии красоты прошло в Екатеринбурге в пятницу, 4 декабря. За круглым столом в онлайн-режиме эксперты обсудили тему: «Легальная и «серая» косметология в Екатеринбурге: как потребителю не запутаться на рынке красоты и не навредить себе».

На мероприятии затронули такие вопросы: какие риски для потребителя несет в себе «серая косметология», какие косметологические услуги наиболее востребованы, как понять, что косметолог уже бессилен и нужно идти к пластическому хирургу и многое другое.

В круглом столе приняли участие ведущие эксперты региона:

Нудельман Наталия Сергеевна, медицинский директор, пластический хирург Центра косметологии и пластической хирургии им. С.В. Нудельмана;

Важенина Надежда Юрьевна, зав. отделением восстановительного лечения, врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт Центра косметологии и пластической хирургии им. С.В.Нудельмана;

Манукян Анастасия Михайловна, главный врач косметологической клиники «ЛИНЛАЙН»;

Захарова Марина Маратовна, главный врач клиники лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН»;

Султангареева Лидия Алексеевна, главный врач Многопрофильного медицинского центра «Доктор плюс».

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