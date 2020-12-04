Девушка зафиксировала травмы и готовится обращаться в прокуратуру. Фото: Евгения Гладких

Традиционная прогулка с собакой обернулась для екатеринбурженки Евгении Гладких травмой голени. Девушка провалилась в канализационный люк, который по сей день не закрыт должным образом.

Опасности добавляет еще и то, что колодец находится рядом со школой № 134 на Комсомольской.

- Сначала не поняла, что произошло. Было ощущение, что просто провалилась под землю. В итоге я упала в люк где-то чуть выше пояса. Где-то две минуты звала на помощь, но люди быстрым шагом проходили мимо. Мне было страшно. Одной рукой я держалась за землю, а другой, - держала собаку, чтобы она не прыгнула за мной, - рассказала «КП» пострадавшая.

Последствия падения в люк. Фото: Евгения Гладких

Несколько минут Женя звала на помощь, но прохожие даже не реагировали. В итоге девушку заметил водитель, который и вытащил ее из люка.

- У меня был серьезный шок, я просто рыдала и ничего не могла сказать. Начали подходить прохожие, предлагать вызвать скорую. Но я отказалась, сославшись, что сильно испугалась и ничего сейчас не чувствую, - добавляет Евгения.

Вечером того же дня девушка вернулась с друзьями к люку и заметила, что его закрыли. Но по факту крышку по-прежнему легко продавить. Евгения зафиксировала травмы, у нее диагностировали гематому голени.

- По словам юристов, обращаться в прокуратуру без наличия свидетелей бесполезно. Поэтому я бы очень хотела найти того водителя, который выручил меня, - объяснили Евгения Гладких.

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