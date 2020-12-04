Выносили детей на руках: в Екатеринбурге детскую спортшколу затопило кипятком

Полипропиленовая труба лопнула в коридоре учреждения. Фото: скриншот видео akadem_raion_ в Instagram

В Екатеринбурге на Шаманова,60 прорвало трубу с горячей водой в детской спортшколе. Плачущих детей пришлось на руках выносить родителям и тренерам.

- Сначала был маленький поток, потом разрушилась стена, и хлынул кипяток. В одном зале занимались малыши 3-4 года. Их плачущих и испуганных выносили двое пап и тренер на руках, - делились в соцсетях обеспокоенные родители.

На видео, опубликованном в Instagram группы akadem_raion_, видно, что кипяток бил мощным напором.

Впрочем, как рассказал «КП-Екатеринбург» Иван Герасимов, управляющий спортшколы «Рекорд», где произошел потоп, в соцсетях сгустили краски.

- Вода была горячая, но не кипяток, уточнил Иван Герасимов. – Уровень воды был 1-3 сантиметра. Поэтому взрослые только промочили обувь.

Управляющий добавил, что в момент ЧП в спортшколе находились около 20 детей. В этот момент у детишек проходили занятия по самбо и айкидо – в двух залах.

- К счастью, никто не пострадал. Наши тренеры вместе с родителями среагировали достаточно оперативно. Перенесли детей в школу скорочтения IQ 007, которая находится в этом же здании. Там нам оказали теплый прием: напоили чаем и дали возможность высушить одежду.

Иван Герасимов рассказал, что вчера спортшкола уже возобновила тренировки. Из-за прорыва трубы пострадили гипсокартоновые перегородки и от горячей воды разбухли двери. Управляющий спортшколы добавил, что ущерб им обещала возместить УК.

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