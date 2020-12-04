В Свердловской области член общественной палаты обжалует конкурсы на аутсорсинг скорой помощи в прокуратуре и ФАС

Общественница заявляет, что составители конкурса "схитрили" с формой закупки на поиск подрядчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член общественной палаты Екатеринбурга и представитель отделения«Transparency International – R» в нашем городе Екатерина Петрова направила жалобы в УФАС и областную прокуратуру на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменск-Уральского. Общественница нашла нарушения в заявках на поиск компаний, которые должны начать обслуживать автомобили СМП с начала следующего года.

- Заказчик совместно с Департаментом госзакупок Свердловской области, и, по моему глубокому убеждению, по предварительной договоренности с тем, кто должен победить, схитрили с формой закупки определив предмет контракта как медицинские, а не транспортные услуги, что позволило им разместить открытый конкурс вместо аукциона, - написала Екатерина Петрова на своей странице в Facebook.

По ее словам критерии оценки заявок определены с нарушением соответствующего порядка и позволяют абсолютно субъективно оценить предложения участников. Кроме того, она отметает, что источник финансирования определен как бюджет ФОМС, что является нецелевым расходованием средств.

Также Екатерина Петрова уверяет, что цена за машиночас, согласно опубликованным контрактам, завышена в два раза, если сравнивать ее с аналогичными и сопоставимыми контрактами в других регионах.

- Но самое главное - во всех упомянутых городах на станциях есть свои машины скорой помощи, причем не изжившие свой срок, так вот губернатор хочет эти машины у станций забрать, а вместо них предлагается очень мутная система, - пишет Екатерина Петрова.

Общественница отмечает, что во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ - Социальная сфера». По данным Екатерины, это предприятие базируется в Мытищах и работает в нем семь человек,

- На сколько мне известно на данном юрлице не числится собственных автомобилей, - отметила она.

Речь идет от трех станциях скорой помощи, транспортный парк которых с начала следующего года планируют отдать на обслуживание частной компании-аутсорсеру.

В Нижнем Тагиле согласно условиям конкурса, подрядчик обязан предоставить 33 автомобиля. Общая стоимость контракта составляет 641,5 миллиона рублей. В Первоуральске аусторсер должен предоставить 18 автомобилей. Начальная цена контракта составляет 311,7 миллионов рублей. В Каменске-Уральском для обслуживания выездных бригад СМП ищут компанию, которая предоставит 20 машин. За всё время работы победителю конкурса готовы заплатить больше 384, 2 миллионов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснял необходимость перевода скорых на аутсорсинг. По его словам, эта схема повысит эффективность работы экстренной службы.

- Мы говорим о росте заработной платы, об эффективном использовании финансовых ресурсов. Без изменений это не возможно. Посмотрите, как загружена скорая помощь в этом году. Никто не ставит целью сократить скорую помощь, главная цель - увеличение количества машин, улучшение качества работы. Весь мир идет по этому пути. Мы почему в каменном веке будем оставаться? Деньгами надо распоряжаться эффективно, - сказал глава региона.

Сотрудники СМП Нижнего Тагила недавно записали видеообращение, в котором заявили, что считают, что необходимости повышать эффективность работы скорых за счет перевода на аутсорсинг нет. Так как, например, в их городе, станция имеет хороший автопарк, готовый к обслуживанию и профессиональных работников. Они уверены, что если станцию передадут частнику, то большинство сотрудников уйдет.

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