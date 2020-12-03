Олег Дерипаска открыл в Свердловской области медицинский центр по борьбе с COVID-19

Новый центр открыли на севере Свердловской области. Фото: оперативный штаб региона

Один из самых известных и состоятельных российских предпринимателей Олег Дерипаска прибыл в Свердловскую область, где лично открыл новый современный медицинский центр для борьбы с коронавирусом, который создан по его личной инициативе в Краснотурьинске.

Новый центр рассчитан на 60 койко-мест. Фото: оперативный штаб региона

После окончания пандемии коронавируса медицинское учреждение перепрофилируют в центр иммунологии, где особое внимание уделят диагностике сложных заболеваний. В новом здании центра расположены приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Медицинский центр на 60 койко-мест оснащен современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей. Здесь есть компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ с системой контроля жизненно важных параметров организма.

В центре - самое современное оборудование. Фото: оперативный штаб региона

Специалисты уже прошли обучение для работы на современном оборудовании. ОБ этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Фото: оперативный штаб региона

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, в перспективе новый центр позволит разгрузить медицинские учреждения на севере Свердловской области, вернуть их к оказанию плановой помощи.

Проект инициировал лично Олег Дерипаска (в центре) Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Пандемия – это вызов всему обществу. Но вместе мы справимся, нет сомнений. Каждый должен делать то, что ему по силам, и тогда угроза отступит, а общество осознает себя единым целым, - заявил Олег Дерипаска.