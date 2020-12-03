В Свердловской области введен карантин по африканской чуме свиней

Африканская чума смертельно опасна для животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в цехе переработки и продажи мяса, расположенном в строении №100 по улице Носова, зафиксирован очаг африканской чумы, которой заболели свиньи.

В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в срочном порядке ввел карантин на территории региона, а также запретил отгрузку продукции с предприятия и посещение объекта посторонними людьми.

За соблюдением мер, обозначенным главой региона, ответственным назначен ИП Колосюк А.В, которому принадлежит сеть продуктовых точек. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации Свердловской области.

В документ четко прописан план действий по предотвращению распространения африканской чумы в регионе. Цех оборудуют специальными дезинфекционными барьерами, мясную продукцию изымут, а зараженное мясо будет уничтожено.

После снятия карантина на прежнем месте свиней можно будет разводить только спустя год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также всех свиней в радиусе пяти километров от зараженного источника перечитают и поставят на учет. Ежедневно животных будут осматривать ветеринары.

Зараженную продукцию производило ООО «Коралл», которое зарегистрировано в Тверской области. На продажу эту продукцию направило ООО «Эдем», зарегистрированное в Нижнем Тагиле по адреса: улица Индустриальная. 29.

Африканская чума смертельно опасна для свиней, кабанов, но для людей не представляет никакой опасности. После снятия карантина животных на прежнем месте можно разводить только спустя год.