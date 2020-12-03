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В Свердловской области введен карантин по африканской чуме свиней

Инфекцию обнаружили в цехе по переработке мяса
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Африканская чума смертельно опасна для животных

Африканская чума смертельно опасна для животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в цехе переработки и продажи мяса, расположенном в строении №100 по улице Носова, зафиксирован очаг африканской чумы, которой заболели свиньи.

В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в срочном порядке ввел карантин на территории региона, а также запретил отгрузку продукции с предприятия и посещение объекта посторонними людьми.

За соблюдением мер, обозначенным главой региона, ответственным назначен ИП Колосюк А.В, которому принадлежит сеть продуктовых точек. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации Свердловской области.

В документ четко прописан план действий по предотвращению распространения африканской чумы в регионе. Цех оборудуют специальными дезинфекционными барьерами, мясную продукцию изымут, а зараженное мясо будет уничтожено.

После снятия карантина на прежнем месте свиней можно будет разводить только спустя год

После снятия карантина на прежнем месте свиней можно будет разводить только спустя год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также всех свиней в радиусе пяти километров от зараженного источника перечитают и поставят на учет. Ежедневно животных будут осматривать ветеринары.

Зараженную продукцию производило ООО «Коралл», которое зарегистрировано в Тверской области. На продажу эту продукцию направило ООО «Эдем», зарегистрированное в Нижнем Тагиле по адреса: улица Индустриальная. 29.

Африканская чума смертельно опасна для свиней, кабанов, но для людей не представляет никакой опасности. После снятия карантина животных на прежнем месте можно разводить только спустя год.

ЧППроисшествия: ЧП

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