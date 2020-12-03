Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 декабря 2020 года

Больницы в Свердловской области работают на пике своих возможностей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 382 новых случая заражения коронавирусом, 207 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сухом Логе, Ирбитском районе, Карпинске, Камышлове, Асбесте, Среднеральске, Ревде, Невьянске, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 3 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе на сегодняшний день составляет 47 445 человек, из которых 39 674 пациента полностью победили болезнь. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц (ковидариев) выписано 386 человек.

На сегодняшний день состояние 648 человек оценивается врачами как тяжелое, 333 из них размещены в палатах реанимации, 237 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки официально подтверждено 13 новых случаев смертей от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 1 060 человек.

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