«Слышали взрыв»: под Серовом произошла авария на газопроводе

Фото: группа ВКонтакте "Это Серов, детка"

Под Серовом, на территории Новолялинского городского округа, ночью жители услышали сильный взрыв. Очевидцы стали выглядывать из окон и испугались сильного зарева над лесом. Многие слышали гул. Как рассказали в МЧС по Свердловской области в 02:50 произошла разгерметизации подземного магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» диаметром 1 000 миллиметров с последующим возгоранием.

- Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта, в двух километрах от поселка Красный Яр, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Специалистами «Газпром трансгаз Югорск» поврежденный участок газопровода отключен, авария локализована, происходит выгорание остаточного газа. На место происшествия выехали пожарные: одна единица техники, два человека. Для ликвидации аварии к месту следует аварийная бригада газовиков.

Фото: группа ВКонтакте "Это Серов, детка"

Несколько часов спасатели контролировали выгорание остаточного газа. По данным МЧС, опасности для населения и окружающей среды нет - лес огонь не задел. Кроме того авария не повлияла на газоснабжение местных жителей.

- В 07:05 факельное горение остаточного газа на повреждённом газопроводе прекращено. На месте находится аварийная бригада для планирования работ по восстановлению повреждённого участка газопровода, - добавили в МЧС.