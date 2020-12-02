У девушки разрыв связок. Фото: СОЦСЕТИ

- Украли три смартфона, а лучшую подругу чуть не убили, - вспоминает свою вечеринку звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор.

Домашние посиделки с коллегой Эмили Росс и знакомым Максимом завершились в отделении полиции, куда девушки пришли писать заявление на несостоявшегося кавалера. Как и при каких обстоятельствах они познакомились с парнем девушки не рассказывают. Актрисам противно вспоминать, как их едва не убили.

Порноактрисы часто вместе отдыхают. Фото: СОЦСЕТИ

Посреди ночи Максим стал вести себя агрессивно. Поначалу подружки подумали, что это розыгрыш. Однако, когда приятель схватился за самурайский меч, стало не до шуток.

- Это декоративный подарок. Я его никогда не трогаю, просто стоит для украшения коттеджа, - рассказывает «КП» Лола Тейлор. – Он взял меч и ударил Ирину (Эмили Росс) в шею. Ее спасло лишь то, что меч был не заточен.

После случившегося Максим схватил телефоны с «Ролексом» и скрылся. Ирину госпитализировали, врачи диагностировали разрыв связок. Лоле Тейлор же пришлось давать объяснение полицейским. По ее словам, Максима задержали на следующий же день.

- Он снимал сториз в Instagram и хвастался, что ограбил нас. К счастью, поймали быстро. Телефоны и часы мне вернули. Хотя это теперь вещдоки, оставили под расписку, - добавила Тейлор.

Раньше Любовь Бушуева работала библиотекарем в Екатеринбурге. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что летом этого года Любовь Бушуева была замечена в компании бывших игроков сборной России и питерского «Зенита» Андрея Аршавина и Владимира Быстрова на отдыхе в Геленджике.