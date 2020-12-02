В прошлом Вячеслав Попов профессионально занимался кикбоксингом. Фото: vk.com

35-летнего Вячеслава Попова, которого обвиняют в убийстве 27-летней гражданской жены на входе в здание мирового суда в Первоуральске, признали вменяемым.

Напомним, кровавая драма разыгралась 18 марта. Около 10:00 часов утра в суд забежала женщина в окровавленной одежде с криками «Помогите!» Следом за ней в суд ворвался мужчина с ножом. От разъяренного человека женщину попытался защитить судебный пристав. Он закрыл ее своим телом и в итоге получил несколько ударов ножом по рукам.

Позже Вячеслава Попова, который пытался скрыться в квартире матери, удалось задержать. На него завели уголовное дело об убийстве.

Смерть Полины Драницы привела к тому, что 3 апреля 2020 года на участкового городского отдела полиции майора Рушана Карамова завели сразу два уголовных дела. СКР заподозрил его в превышении должностных полномочий, которое повлекло причинение тяжких последствий и в халатности. Его обвинили в том, что он не проводил профилактическую работу с Вячеславом Поповым, который в прошлом сидел в колонии.

Интересы участкового представляет адвокат Ольга Кезик. Она и рассказала «КП-Екатеринбург» о том, что Вячеславу Попову не удастся избежать уголовной ответственности. Хотя экспертиза и нашла в его психике ряд отклонений.

- Недостаточный учет всех негативных социальных последствий своих действий, снижение общей критичности, которые в совокупности ограничивали его возможность в полной мере (ч.1 ст. 22 УК РФ) осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемых ему деяний, - прочитала Ольга Кезик часть заключения экспертизы.

Ольга Кезик уточнила, что в момент преступления предполагаемый убийца был дееспособен, но вот характер своих действий осознавал не до конца.

- При тех обстоятельствах ничего не могло повлиять на умысел Попова, он у него возник спонтанно. И дело здесь не в том, что кто-то с ним не поговорил и в чем-то его не переубедил.

Ольга Кезик добавила, что результаты экспертизы Вячеслава Попова говорят о том, что он считается вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

Адвокат добавила, что участковому Рушану Карамову до сих пор не предъявлено обвинение. Несмотря на то, что уголовное дело на него возбудили еще в начале апреля.

- Прошло полгода, а обвинение до сих пор не предъявлено! Думаю, это связано с тем, что против него нет ни одного существенного доказательства. Более того, отсутствует и событие преступления. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по указанию прокуратуры, - говорит Ольга Кезик.

Сейчас ее подзащитный продолжает работать в полиции.

- Он получает награды, ему предоставили ведомственное жилье, он имеет большой стаж, является наставником молодых парней, которые приходят на должность участковых.

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