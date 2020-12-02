«Подкармливали сахарным тростником»: екатеринбургская авиакомпания рассказала, как помогла певице Шер спасти одинокого слона

Слона перевозили в специальном контейнере. Фото: instagram.com/four_paws_international/

На днях Интернет растрогала история про самого одинокого в мире слона. Его зовут Кааван, и последние 35 лет он жил в зоопарке Исламабада в Пакистане в очень плохих условиях – он обитал в маленькой клетке, был лишен общения с себе подобными и был вынужден каждый день выступать перед посетителями.

Зоозащитники и лично певица Шер решили вступиться за Каавана и добились его освобождения из зоопарка. В понедельник, 30 ноября, его на самолете увезли в королевство Камбоджа в специализированный питомник, где Кааван наконец сможет не только свободно гулять, но и общаться с другими слонами. Певица Шер, которая и привлекла всеобщее внимание к одиночеству Каавана, лично встречала воздушное судно с ним. И, как оказалось, к спасению слона приложила руку грузовая авиакомпания из Екатеринбурга «Авиакон Цитотранс». Именно ее самолет перевез животное.

Везли слона на самолете Ил-76ТД. Фото: instagram.com/four_paws_international/

- С просьбой о помощи в организации перевозки Фонд Four Paws International обратился в DHL, а та, в свою очередь, наняла чартер екатеринбургской авиакомпании, - объясняют в пресс-службе авиакомпании. - Примечательно, что для транспортировки такого габаритного живого груза идеально подходит как раз тот тип самолета, который эксплуатирует «Авиакон Цитотранс» - ИЛ-76 ТД. Дело в том, что в герметичной грузовой кабине этого типа самолета есть возможность поддерживать такой уровень давления, который подходит для перевозки и людей, и животных.

Как рассказал экипаж воздушного судна, сложностей с доставкой слона не возникло. Весь полет Кааван находился в специальном контейнере. Добавим, что вес животного составляет 9.8 тонн. Почти четверть от максимального веса, который может поднять в воздух самолет.

- Животное сопровождали зоозащитники и врач, - добавляют в авиакомпании. - Во время перелета Каавана подкармливали сахарным тростником. Шер и активисты Four Paws International провожали слона в Исламабаде и встречали уже в аэропорту Сиемреап в Камбодже.