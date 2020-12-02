В Екатеринбурге отца министра здравоохранения России госпитализировали с коронавирусом

В последний раз глава Минздрава посетил уральскую столицу в июле 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

82-летний отец министра здравоохранения России Михаила Мурашко заболел короновирусом. Как пишет Znak.com, ссылаясь на свой источник, Альберт Мурашко сейчас находится в городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга.

Пресс-секретарь лечебного учреждения отказалась комментировать эту информацию «Комсомолке».

Напомним, глава российского Минздрава посетил Екатеринбург в июле 2020 года. Среди прочего, он проверил работу областного онкодиспансера.

1 декабря в Свердловской области выявили 367 новых случая коронавируса, из них 204 случая приходятся на уральскую столицу. С 3 декабря в регионе начнет работать единая круглосуточная телефонная линия, посвященная вопросам коронавируса.