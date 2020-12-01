В Кировграде женщину, которую обвиняют в убийстве трехлетней дочки молотком, отправили в СИЗО

Женщину проверят на вменяемость. Фото: страница Натальи в "Вконтакте"

В Кировграде 35-летнюю Наталью Петунину, которую обвиняют в том, что она забила молотком 3-летнюю дочь, отправили в СИЗО. Первоначально женщина находилась в больнице, так как нанесла себе травмы, пытаясь свести счеты с жизнью.

О том, что Наталью Петунину поместили в СИЗО следователи не сообщали. Об этом стало известно лишь 1 декабря.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в суде города Кировграда, женщину отравили в СИЗО еще 18 октября. Там она пробудет до 16 декабря. Возможно, по истечении этого срока СКР заявит ходатайство о продлении ареста.

Следователи считают, что женщина нанесла смертельные травмы малышке этим молотком. Фото: СУ СКР

Напомним, жуткое преступление против ребенка произошло в середине октября. Следствие считает, что женщина нанесла своей дочке несколько ударов молотком по голове. В полиции отметили, что женщина жила вместе с гражданским мужем. Именно он и обнаружил дочку мертвой.

Знакомые Натальи в один голос твердят, что она была хорошей матерью. За ней никогда не замечали, чтобы она пила или употребляла какие-то вещества.

- Она всегда была приветливая, здоровалась. Дочку свою безумно любила, одевала ее красиво. Она же до родов в детском магазине продавцом работала. Обе были ухоженные. К тому же сама Наташа из порядочной семьи. У нее хорошие родители. Никогда бы не подумала, что она может такое сотворить, - рассказывает знакомая женщины.

По одной из версий, на этот поступок предполагаемую преступницу могло толкнуть то, что она перебрала с успокоительными таблетками.

Следственный комитет возбудил на женщину уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Женщину ждет психиатрическая экспертиза.

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