Уральского «Раскольникова», убившего 26 пенсионерок, поймали спустя девять лет

Во время одного из убийств преступник попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Казани поймали серийного убийцу, на счету которого 26 жизней. Он орудовал девять лет назад, а его жертвами становились пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, проживающие исключительно в так называемых «хрущовках».

Свой кровавый путь убийца начал в 2011 году в Татарстане – просто позвонил в дверь одинокой пожилой женщины, представился социальным работником, а потом задушил свою жертву. А в 2012 году он убил двух женщин в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В одном из подъездов он попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, однако установить его личность следователи долгое время не могли. На протяжении девяти лет они рассылали по СМИ фоторобот серийного убийцы и даже объявляли награду за помощь в его поисках – до трех миллионов рублей. Но задержать маньяка удалось только сейчас.

Фоторобот, которые распространялся в СМИ на протяжении девяти лет. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России, и путем проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета, установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров, - уточняют в Следственном комитете России.

Он работает слесарем. Кроме того в 2009 году его уже судили за кражу. Его задержали. Сейчас решается вопрос с избранием ему меры пресечения. По данным следствия, 26 убийств он совершил в 12 регионах России. Понять, что за смертями пожилых женщин стоит один и тот же человек следователям помогли следы обуви маньяка, одинаковый способ убийства, а также биологические следы, которые он оставлял.

Первое убийство преступник совершил в 2011 году. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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