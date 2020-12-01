Пенсионерка взяла кредит на пять лет, но вернула его уже через 40 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Галина Петровых из уральского города Реж не так давно вышла на пенсию. В октябре прошлого года женщине срочно потребовалась кругленькая сумма – около 700 тысяч рублей. Взвесив все «за» и «против» Галина обратилась в банк. Там ей одобрили потребительский кредит на пять лет под ставку 10,4 процента. А «в добавку» накинули дополнительные услуги в виде страховки. Всего - 33 тысячи… «Вроде не так уж и много», - подумала Галина и подписала договор.

Кредитные деньги пенсионерке не понадобились. Поэтому спустя сорок дней, она поспешила вернуть банку долг – 821 256 рублей с учетом процентов. Встал вопрос и о страховке. Раз нет долга, то и страховаться не от чего. Галина попросила вернуть банк 33 тысячи рублей, но ей отказали. Женщина не растерялась и пошла «искать правду» к юристам.

- Изучив документы, мы поняли, что в договоре появились не прописанные цифры. Например, в заявлении было указано, что банк берет комиссию за подключение к коллективному договору страхования, но размер этой комиссии указан не был, - рассказывает юрист Антон Кудряков, представляющий интересы Галины Петровых в суде. – А между тем сумма комиссии составила 76 тысяч рублей! И это за совершение элементарных действий, на которые уходит две минуты. О том, что банк берет столь большую сумму Галину не предупредили. Не было это приписано и в договоре. За счет этого нам и удалось выиграть дело в суде.

В итоге Галина вернула не только сумму «навязанной» страховки. С банка и страховой компании суд в пользу Галины взыскал боле 167 тысяч рублей.

6 советов от юриста

Как не попасть на уловки банка

1. Нужно внимательно читать все документы и приложения к ним, прежде чем подписывать. Если прочтение занимает много времени или вы не можете вникнуть в смысл, попросите взять документы домой и внимательно изучите их. По возможности обратитесь к юристу.

2. Если условия договора не выгодны для вас, например, комиссия составляет большую сумму, вы вправе не подписывать договор.

3. Страхование не является обязательным условием получения кредита. Но многие банки злоупотребляют свои доминирующим положением и отказывают в выдаче кредита без страхования либо повышают процентную ставку. Взвесьте, что вам более выгодно: страхование с пониженной процентной ставкой либо повышенная процентная ставка без страхования. В некоторых случаях страхование действительно спасает заемщика (и его наследников) в случае смерти или наступления нетрудоспособности из-за несчастного случая или болезни. В моей практике заемщик получил 2 млн. рублей благодаря именно «навязанному» банком договору страхования.

4. Чтобы не платить банку комиссию за присоединение к программе коллективного страхования, вы можете напрямую застраховаться в любой выбранной вами компании и представить в банк договор страхования (важно, чтобы совпадал срок страхования и страховая сумма покрывала размер задолженности по кредиту; лучше заранее обговорить это с банком).

5. У вас есть право в течение первых 14 календарных дней (так называемый «период охлаждения») со дня заключения договора страхования отказаться от договора страхования. В этом случае вам должна быть возвращена уплаченная страховая премия (но комиссия банка за присоединение к программе страхования в общем случае не возвращается).

6. В случае досрочного погашения кредита, заключенного после 01.09.2020, вы можете вернуть уплаченную страховую премию за неиспользованный срок страхования, если договор страхования был заключен для обеспечения кредита.