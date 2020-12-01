В аварии погибли женщина и маленький ребенок Фото: Инцидент Екатеринбург

На Кольцовском тракте буквально полтора часа назад произошла страшная авария. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль, в котором ехали пять взрослых и двое детей, перевернулся возле отеля Рамада. К сожалению, авария унесла жизни двух человек - женщины и ребенка. Еще четверо взрослых и один несовершеннолетний получили травмы и были госпитализированы в больницу.

- На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным госавтоинспекции, на автомобиле была установлена зимняя резина, но она была настолько изношена, что непригодна для использования на дороге.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Сотрудники госавтоинспекции оказывают помощь участникам движения при проезде участка дороги, где произошло ДТП. На место аварии для выяснения обстоятельств выехали руководители УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и городского отдела ГИБДД Екатеринбурга.