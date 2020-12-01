Погода на Новый год 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: прогноз уральских синоптиков

Через месяц на Урале ожидаются умеренные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая погода ожидается в новогодние праздники в январе 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области

В Екатеринбурге и Свердловской области в начале декабря 2020 года установилась умеренно морозная погода. А какой будет погода на новогодние праздники 2021 года на Среднем Урале?

Весь декабрь на Урале ожидается умеренно морозная погода с дневными температурами от – 4 до – 14 градусов. Снег в течение месяца ожидается на протяжении в общей сложности пяти дней: с 12 по 16 декабря.

30 декабря 2020

В Екатеринбурге и Свердловской области предварительно ожидается – 7 градусов днем и – 9 градусов ночью, небольшой снег.

31 декабря 2020

Погода в последний день 2020 года будет умеренно морозной: - 10 градусов днем и – 14 – ночью. В области в этот день пройдет небольшой снег.

Сильного ветра в начале января 2021 года не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 января 2021

В первый день нового годы на Среднем Урале ожидается – 11 градусов днем и – 15 градусов ночью. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.

2 января 2021

В Екатеринбурге и Свердловской области заметно похолодает: днем будет – 13 градусов, ночью – 17. На протяжении всего дня ожидается облачная погода без осадков.

3 января 2021

Днем ожидается – 16 градусов, ночью столько же. Осадков не будет. Стоит отметить, что пока синоптики не прогнозируют сильного ветра в период с 30 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

Также уральские синоптики отмечают, что точные прогнозы на новогодние праздники пока делать преждевременно.

- Точный прогноз дается не ранее, чем за пять суток, - уточнили «КП-Екатеринбург» в уральском гидрометцентре.