Погода на Новый год 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: прогноз уральских синоптиков

Через месяц на Урале ожидаются умеренные морозы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Какая погода ожидается в новогодние праздники в январе 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге и Свердловской области в начале декабря 2020 года установилась умеренно морозная погода. А какой будет погода на новогодние праздники 2021 года на Среднем Урале?
Весь декабрь на Урале ожидается умеренно морозная погода с дневными температурами от – 4 до – 14 градусов. Снег в течение месяца ожидается на протяжении в общей сложности пяти дней: с 12 по 16 декабря.
30 декабря 2020
В Екатеринбурге и Свердловской области предварительно ожидается – 7 градусов днем и – 9 градусов ночью, небольшой снег.
31 декабря 2020
Погода в последний день 2020 года будет умеренно морозной: - 10 градусов днем и – 14 – ночью. В области в этот день пройдет небольшой снег.
Сильного ветра в начале января 2021 года не ожидается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 января 2021
В первый день нового годы на Среднем Урале ожидается – 11 градусов днем и – 15 градусов ночью. Осадков не ожидается, но будет пасмурно.
2 января 2021
В Екатеринбурге и Свердловской области заметно похолодает: днем будет – 13 градусов, ночью – 17. На протяжении всего дня ожидается облачная погода без осадков.
3 января 2021
Днем ожидается – 16 градусов, ночью столько же. Осадков не будет. Стоит отметить, что пока синоптики не прогнозируют сильного ветра в период с 30 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.
Также уральские синоптики отмечают, что точные прогнозы на новогодние праздники пока делать преждевременно.
- Точный прогноз дается не ранее, чем за пять суток, - уточнили «КП-Екатеринбург» в уральском гидрометцентре.