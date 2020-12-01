Билет в одну сторону по тарифу «Промо» будет стоить от 19 380 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейса в Дубай из Екатеринбурга. Начиная с 16 декабря самолет будет летать раз в неделю в столицу ОАЭ транзитом через Уфу. Именно в Башкортостане пассажиры должны пройти паспортный контроль.

Стоимость билета в одну сторону по тарифу «Промо» составит 19 380 рублей, или 33 480 рублей туда-обратно.

Напомним, что в конце ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не ждать возобновления прямых авиасообщений из Екатеринбурга. Возможно, именно поэтому перевозчики начали искать варианты перелетов с пересадкой в других городах страны.

- Сегодня ситуация, к сожалению, осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелетами за рубеж придется повременить, - писал губернатор 20 ноября в своем Instagram.

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