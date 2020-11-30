«Мы вышли на плато второй волны»: эксперт дал прогноз по ситуации с коронавирусом на Урале

Для того, чтобы сохранить общую тенденцию к снижению, нужно использовать методы индивидуальной защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В статистике по заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области к концу ноября 2020 году наметилась тенденция с совсем небольшому, но все-таки снижению. Говорит ли это о том, что Средний Урал выходит на плато второй волны COVID-19? В каких условиях уральцы будут встречать новый 2021 год? И сколько дней после того, как человек переболел коронавирусом, он опасен для окружающих? Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

- Есть небольшой спад в статистике по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области. Мы наконец-то выходим на плато, или же люди просто не обращаются в больницы, где и без них пациентов хватает?

- Мы на сегодняшний день находимся на уровне стабильно высоких цифр по заболеваемости. Об этом говорят и официальные цифры, и стабилизация процесса госпитализации и выписки. Здесь достигнут порок оборота коечного фонда на уровне девяти тысяч коек. Этого достаточно, чтобы на достигнутом уровне заболеваемости и развернутого коечного фонда более 10,5 тысячи коек стабильно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

Поэтом мы можем говорить о некой стабилизации при высоких цифрах, мы действительно вышли на некое плато второй волны.

- Свердловская область входит в топ-10 регионов по приросту новыми заболевшими коронавирусом. Что будет дальше, к Новому году?

- На мой взгляд, ожидать серьезного роста числа заболевших людей в декабре не стоит. Мы будем наблюдать ближайшие месяц-полтора стабильную картину с плавной тенденцией к снижению. Потому что каких-то дополнительных мер не вводится, и водить их не собираются.

На самом деле, многое зависит от поведения каждого конкретного человека. Каждый должен понимать, что он и его родные люди – в зоне риска. Это касается и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Если перед Новым годом увлечься корпоративами и праздничными массовыми торжествами, то мы получим всплеск после Нового года. Так что, сохраняйте меры индивидуальной безопасности.

- В течение какого времени переболевший COVID-19 может заразить окружающих? Этот вопрос сегодня многих волнует.

- Люди, переболевшие коронавирусом, к десятому дню от момента проявления первых симптомов, уже не представляют опасности для окружающих. Даже при сохранении вирусных частичек, которые могут быть определены методом ПЦР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему занижают статистику по коронавирусу: отвечает эксперт лабораторной диагностики. Реальное число инфицированных уральцев гораздо выше. Это подтверждается другим методом исследования – определением антител (подробнее)

Названы сроки окончания пандемии в Свердловской области. Об этом рассказал специалист уральской лаборатории (подробнее)

Как ехать в отпуск в связи с коронавирусом: отвечает эксперт лабораторной диагностики. Александр Соловьев рассказал, где лучше отдыхать во время пандемии (подробнее)