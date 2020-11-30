«2020-й, может, хватит, а?»: житель Екатеринбурга удивляет соседей картинами на снегу

Вместо кисти Леонид использует лопату. Фото: предоставлено героем публикации

Вместо кисти - лопата, а вместо холста - стадион: вот так массажист из Екатеринбурга создает картины на хоккейном корте прямо возле своего дома. Творчеством 33-летний Леонид Валитов занимается недавно, но своими работами он уже успел наделать шуму в интернете. Все рисунки художника остросоциальные: то уралец призывает спасти дельфинов, то поддерживает веганов, а последний и вовсе про 2020 год. Увидеть их можно только с высоты птичье полета или 25 этажа, как это делает сам Леонид.

ЭТО НЕ ФОТОШОП

Леониду Валитову 33 года, в Екатеринбурге живет с 3 лет. Здесь мужчина окончил колледж «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов». Поработав четыре года дорожником, он понял, что это не его. Душа хотела творчества. В итоге отучился на массажиста и по сей день им работает. Рисованием занимался только в школе. Но новое хобби нашло Леонида сам.

- Такая идея пришла ко мне в начале этого года, когда я гулял один. Было уже около одиннадцати вечера, не спеша падал снег. Я увидел, что корт покрыт ровным тонким слоем снега. Я обычно уже чистил корт от снега также по вечерам, чтобы размяться, но в тот момент было жалко просто так взять и испортить эту снежную гладь. Тогда я решил, а почему бы не нарисовать что-то в таком масштабе, на сколько это позволяет площадь корта, а потом посмотреть на это с высоты 25 этажа. Я так и сделал. Первое, что позволила мне моя фантазия - это четырехзначное число 2020, сами понимаете, в честь чего, - с энтузиазмом вспоминает Леонид.

РАботы хорошо видно с 25 этажа. Фото: предоставлено героем публикации

Когда художник увидел свою работу с 25-го этажа, он вдохновился еще больше. Мужчина понял, что может рисовать сложные работы и начал планировать следующий рисунок.

- Я уже представлял, что более сложное я могу нарисовать и ждал того удачного случая, когда на корте уже никого нет из хоккеистов и фигуристов, а снег уже успел выпасть в достаточном количестве. В следующий такой удачный поздний вечер я поделился признанием в любви к Рассветному. Это название нашего жилого комплекса, - продолжает художник.

Соседи поддерживаю начинания Леонида. Фото: предоставлено героем публикации

Первыми работы Леонида оценили соседи. Рисунки начали осуждать в общих группах ЖК, делиться фотографиями в соцсетях. За прошлую зиму мужчина стал звездой своего района. В интернете многие не верят, что это дело рук человека, обвиняют в фотошопе. Но уралец уверяет, что вместо кисти он использует только лопату для чистки хоккейного корта.

- Многим также понравилась картина Симбы из м/ф «Король лев». Картина Симбы получилась удачной. Для реализации этой композиции я обзавелся нешироким металлическим совком с длинной ручкой, чтобы создавать более тонкие линии. Это было крайне необходимо для этой картины и тот скребок для уборки снега, которым чистили корт, уже не подходил по ширине. Это также, как ширина кисти в фотошопе, - смеется художник.

Фото: предоставлено героем публикации

КАРТИНЫ ЖИВУТ НЕДОЛГО

Работы Леонида, как уличное искусство, точно также живут не долго. Только если стрит-арты со стен стирают коммунальщики, рисунки с корта убирают хоккеисты. Да и сам сезон у художника тоже недолгим. В марте уже снег был липким и рисовать на нем было уже невозможно.

И вот 27ноября Леонид вновь порадовал соседей новой работой. Это была крыса с надписью «2020-1, может хватит, а?».

- я открыл свой сезон #Кортмойхолст 2020/2021. Не придумывал ничего заранее. Просто увидев за окном снег, полистал заготовки, которые сохранял в своём телефоне в формате обычных картин, выбрал то, за что зацепился глаз. Это была крыса на фоне календаря уходящего года. Она на картине выглядела такой измученной, измотанной и я решил, что это как раз отображает то состояние, в котором сейчас находится наше общество в большей массе. Сразу родилось что-то типа «2020-й, давай завязывай с этим» или «2020-й, хорош, прекращай». Остановился на более литературной версии и увидел даже ещё больший резонанс нежели в том году. Видимо, тематика «о наболевшем» многим стала близка, что они узнали частичку себя в этой трагикомичном подаче, - закончил Леонид.

Последняя работа художника. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас уралец придумывает свои новые рисунки, ведь впереди Новый год и в планах поздравить соседей праздничной открыткой.