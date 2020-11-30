Максим Румянцев, выигравший суд у Максима Шибанова, потребует от уральских СМИ извинений

Румянцев не доволен тем, как это история освещалась в прессе Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 ноября в Верх-Исетский районный суд вынес решение по делу Максима Шибанова. 30-летнего инженера признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью православному журналисту Максиму Румянцеву.

Максиму Шибанову назначили наказание в виде штрафа в доход государства в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, он должен выплатить Румянцеву 30 тысяч рублей в счет морального вреда, а также оплатить его расходы на адвоката. Совокупно с Максим Шибанов должен будет выплатить пострадавшему 87 500 рублей.

После приговора православный журналист Максим Румянцев дал «КП-Екатеринбург» интервью, где рассказал, что думает о решении суда и объяснил, почему не переживает из-за петиции, которую против него написали уральские СМИ.

- Хорошее решение суда, приговор обвинительный. Мы видим, что суд тщательно разобрался во всех деталях судебного дела, несмотря на то, что со стороны обвиняемого раздавались возгласы в адрес судов о том, что они работают нечестно. Сейчас мы видели эталонное решение суда.

Максим Шибанов заявил, что будет подавать апелляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Суд существенно снизил сумму вашей моральной компенсации, вас это устроило?

- Меня все устраивает.

- В суде говорилось, что перед началом конфликта, когда вы вели свой репортаж, Максим что-то вам сказал. Что именно он вам тогда сказал?

- Он выражался нецензурно. Не буду повторять этих слов. До этого я никогда его не видел и не знал. Он на себя обратил внимание после того, как начал нецензурно обращаться в мой адрес.

- После того, как вы упали, вы ударились о бетонную поверхность или о газон?

- Лопатками я упал на бордюр, а головой с захлестом я ударился об асфальт. Это видно на фото с места. Причем видео, с которого мы делали эти фотографии, было сделано стороной обвиняемого, это были съемки Рината Низамова (директор «Сети городских порталов», куда входит E1.RU. – Прим. Ред.), спасибо ему за это. Съемки помогли изобличить все это.

- Насколько я понял, суд не нашел подтверждений того, что у вас был ушиб мозга.

- Это была медицинская экспертиза. Вопросы к ней.

- Максим, уральские СМИ писали петицию, в которой призывали не считать вас журналистом. Что вы об этом думаете?

- Пусть пишут, имеют на это полное право. Я об этом говорил еще, когда был у вас на радио. Но вопрос к этим же людям. Те инсинуации, те манипуляции общественным мнением, извращение процессуальных фактов, которое они допустили в свои статьях, это есть эталонная журналистика? Когда в заголовках пишется абсолютная ложь. У нас есть все основания подумать и придать этому процессуальный статус. Потому, что есть приговор суда, который правда еще не вступил в силу, но когда вступит, можно процессуально разобраться с изданиями, которые все это написали. И потребовать, в том числе, и опровержений и принесения публичных извинений. Потому, что они исказили факты, установленные судом.

- То есть вы собираетесь подавать в суд на некоторые СМИ?

- Я этого не исключаю. Подумаю.

Максима Шибанова приговори к штрафу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы обсуждали возможность примирения. Почему в итоге ее не удалось достигнуть?

- Он мог пойти на примирение, и судимости бы не было. Мы обсуждали возможность этого. Это был конфиденциальный разговор. Нас было четверо: я, мой адвокат Людмила Николаевна, Шибанов и один из его адвокатов Масюк. Но мы еще не успели уехать из суда, как пошли статьи о том, что мы требуем деньги, меня обвинили в вымогательстве. Хотя разговор о примирении инициировал Масюк. О сумме мы не договорились. Даже не начали ее обсуждать.

После приговора Максим Шибанов рассказал, что не доволен решением суда и тем, что у него появилась судимость. Инженер будет подавать апелляцию на сегодняшнее решение.

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