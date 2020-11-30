Сначала Румянцев назвал парня «девочкой», а потом подал иск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга огласили приговор 30-летнему Максиму Шибанову, которого обвиняли в нанесении травм православному журналисту Максиму Румянцеву. Инцидент произошел 7 апреля прошлого года, когда жители уральской столицы вышли на митинг по защите сквера у Драмтеатра.

Румянцев вел прямой репортаж с места событий и на камеру назвал Шибанова «девочкой». Парень не стерпел оскорбления и толкнул корреспондента, а свидетели инцидента назвали представителя СМИ провокатором.

Максим Румянцев подал иск на своего обидчика. По его словам, в результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму. В ходе разбирательств была проведена повторная экспертиза, которая пришла к выводу, что нанесенный вред здоровью журналиста можно расценивать как «легкий», а не «средний», как это изначально заявлял Румянцев.

Максмим Шибанов не признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерпевший даже предлагал Шибанову пойти на мировую, если тот признает вину и публично извиниться. Но сторонам так и не удалось договориться. В ходе прений Румянцев попросил взыскать с парня 607 тысяч рублей в счет морального и физического ущерба. Сам же Шибанов заявил, что его действия были защитной реакцией на публичное оскорбление.

- Суд установил. Шибанов виновен в нанесении легкого вреда здоровью. Шибанов, находясь в сквере, на почве внезапных личных неприязненных отношений, нанес Румянцеву удар. Румянцев получил травмы в виде кровоподтеков у носа и черепно-мозговую травму. Это повлекло временное нарушение функции органов. Действия квалифицируются как «причинение легкого вреда здоровью». Шибанов пояснил, что в сквере не с кем не общался, просто слушал. Потом услышал, как Румянцев оскорбляет окружающих. Затем назвал его «девочкой», а Шибанов толкнул его и ушел. Потом его остановил сотрудник полиции, а Румянцев указал на него. В ходе допроса Шибанов дал аналогичные показания, что лишь толкнул Румянцева. Подсудимый свою вину не признал, - провозгласили в суде.

Суд пришел к выводу, что именно Шибанов стал инициатором конфликта, а удар был бытовым. Окончательно было решено, что Румянцеву нанесли травмы легкой тяжести.

Максим Румянцев требовал публичных извинений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья подчеркнула, что критически отнеслась к показаниям свидетелей защиты. Так как они не видели начала конфликта.

- Потерпевший упал и ударился головой о камень, затем встал и, несмотря на то, что испытывал сильную физическую боль, продолжил репортаж, - зачитывала судья текст приговора. На одном из предыдущих заседаний в суд вызывали эксперта по рукопашному бою. Тот заявил, что на видео не усмотрел удара, а усмотрел лишь «неясное движение рукой».

Но и эти показания суд на учел, посчитав, что Максим Шибанов не является спортсменом, а значит и не должен был нанести профессиональный удар. И, несмотря на то, что он бил не кулаком, а открытой ладонью, такие действия также могли нанести вред. Ведь инженер Максим Шибанов - довольно развит физически.

- Суд также учитывает, что Шибанов впервые совершил преступление небольшой тяжести. При этом не принес извинений и не раскаялся.

Максиму Шибанову назначили наказание в виде штрафа в доход государства в размере 35 тысяч рублей. Кроме этого он должен выплатить Румянцеву 30 тысяч рублей в счет морального вреда, а также оплатить его расходы на адвоката. Совокупно с Максима Шибанова взыскали 87 500 рублей.

Максим Шибанов заявил, что подаст апелляцию.

- Результатами я не доволен. И судимостью и штрафами. Поэтому будем подавать апелляцию, - поделился после суда Максим Шибанов. - Думал, что система правосудия в нашей стране более объективна, но остались вопросы.