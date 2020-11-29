Фото: СКР по Республике Башкортостан

В Екатеринбурге задержали жителя Башкирии, подозреваемого в убийстве 42-летней Альфии Даутовой, тело которой нашли в Челябинске спустя полторы недели после пропажи. По версии следствия, 19 ноября женщина вместе с подозреваемым поехала на своем автомобиле в Челябинскую область из села Абзаково в Белорецком районе Башкортостана.

На следующей день в одном из садовых товариществ в Магнитогорске бывший сожитель Альфии на почве ревности и под действием алкоголя вспылил и нанес ей ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным. После этого он спрятал тело в кустах, выбросил испачканные в крови чехлы от сидений автомобиля и, доехав до Верхнеуральска, бросил машину и скрылся.

О пропаже Альфии Даутовой 20 ноября сообщил сотрудникам полиции ее сын. Он рассказал, что мама уехала из дома 18 ноября на своем автомобиле и перестала выходить на связь.

- По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - рассказали в СКР по Республике Башкортостан.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Следователи нашли брошенный сожителем автомобиль и, сопоставив все факты, установили причастность к исчезновению женщины ее 41-летнего бывшего сожителя. После задержания в Екатеринбурге мужчина сознался в преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, по изъятым предмет планируется проведение судебных экспертиз, - отметили в СКР по Республике Башкортостан.

По данным «КП-Уфа», Альфия Даутова прожила с мужчиной, подозреваемым в ее убийстве, меньше года. У нее остались дети.