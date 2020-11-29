Организатор БДСМ-вечеринок в разгар пандемии устроил тусовку в честь дня рождения Фото: страница Стаса Славиковского в ВКонтакте

В Екатеринбурге известный организатор БДСМ-вечеринок Стас Словиковский сегодня ночью устроил тусовку в честь дня рождения. О праздновании он сообщил в соцсетях.

- В этом новом ковидном мире мы так редко стали встречаться, но сегодня есть железобетонный повод, - написал именинник на своей странице ВКонтакте.

Вечеринка была закрытая. Стас сообщал, что ждет всех к 21:00 в клубе Fame, который позиционируется как место для отдыха тех, кто «рожден другим». Также он написал, что тусоваться на дне рождении они будут «до талого», не смотря на то, что заведениям сейчас разрешено работать только до 23:00. Чтобы попасть на празднование дня рождения, нужно было вступить в группу ВКонтакте, посвященную встрече и позвонить специальному человеку, который впускал гостей. Сейчас в ней состоят 146 человек. За вход нужно было заплатить 500 рублей.

- Можно опаздывать. Можно прийти в любой момент. Надо будет просто набрать номер телефона и вам откроют (номер телефона есть в наших встречах), - написал Стас Словиковский.

Фото: скриншот/афиша мероприятия

На странице клуба Fame в Instagram указано, что в эту ночь заведение было закрыто. На дне рождении организатора БДСМ-вечеринок должен был выступить знаменитый саксофонист Сергей Летов. Также анонсировался перфоманс от известного художника Илья Мозги.

Фото: скриншот из группы ВВконтакте

- Во время концерта перформанс от известного художника Илья Мозги. На ваших глазах на тело модели будет нанесена фраза, - указано в одной из групп, посвященных организации дня рождения.

Напомним, что Стаса Словиковского уже штрафовали на 15 тысяч за организацию подпольной вечеринки во время пандемии, которую он организовал в апреле этого года. Кроме того к административной ответственности были привлечены молодые люди, которые сдали Словиковскому квартиру в аренду ради незаконной тусовки. Каждому из них назначили штраф в 1000 рублей.

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