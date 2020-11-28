Пока фотографии выкладывают исключительно представительницы прекрасного пола. Фото: УМВД Екатеринбурга / МО МВД "Ивдельский"

30 ноября во всем мире будет отмечаться День домашних животных. По этому случаю полицейские со всей страны делятся фотографиями своих питомцев, которые легко найти по хэштегу #никогдатебянеброшу. Служители закона из Свердловской области также не остались в стороне и показали своих четверолапых друзей, правда, пока фотографии выкладывают исключительно представительницы прекрасного пола.

От Екатеринбурга во флешмобе приняла участие инспектор управления работы с личным составом свердловского главка Анастасия Васильева. На фото красавица в погонах вместе со своим питомцем Гуччи. Судя по всему, это йоркширский терьер.

Анастасия Васильева и ее собака Гуччи. Фото: УМВД Екатеринбурга

Фото: УМВД Екатеринбурга

А вот у инспектора ДПС Валерии Калагуровой из Ивделя. У представительницы Госавтоинспекции фотографии с пушистиками Мотей и Алисой, а также игривой Нюшей.

Посмотрите, какие милые пушистики живут у Валерии Калагуровой из Ивделя. Фото: МО МВД "Ивдельский"

Фото: МО МВД "Ивдельский"

Капитан полиции Мария Вихарева из Качканара работает в МВД уже 12 лет. В ее семье мирно уживаются лабрадор по кличке Ричи и замечательный кот Кузя.

Мария Вихарева и ее лабрадор Ричи. Фото: МО МВД "Качканарский"

А вот и кот Кузя. Фото: МО МВД "Качканарский"

А в Ирбите фотографиями поделились сразу две сотрудницы. На фото инспектор АПиК штаба, лейтенант внутренней службы Алена Ошикас вместе со своим рыжим счастьем, котом по кличке Малыш. Старший инспектор ГИАЗ, капитан полиции Любовь Диденко вместе со своей дочкой Соней делятся фото с любимчиком семьи - морской свинкой Пушистиком.

Алена Ошикас и ее любимый кот Малыш. Фото: МО МВД "Ирбитский"