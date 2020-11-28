Число смертей достигло 1 007 Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 390 новых случаев COVID-19, из них 195 – в Екатеринбурге. По данным оперштаба, теперь общее число случаев в регионе достигло 45 564.

- Состояние 557 госпитализированных оценивается как тяжелое, 323 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Первоуральска, Режа, Ревды, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Алапаевска и Алапаевского района, Североуральска, Серова, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Новой Ляли, Сухого ЛогаСосьвы и Талицкого городского округа, Горноуральского городского округа, Арамильского и Артинского городских округов, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Кировграда, Нижнего Тагила, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Артемовского, а также Качканара и Красноуфимского района.

Добавим, что число смертей увеличилось на 10, общее число достигло 1 007.

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